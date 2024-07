SL vs IND, 3rd T20I: Rinku Singh को मिला ‘फील्डर ऑफ द सीरीज’ का अवॉर्ड, पंत-अर्शदीप को पहले से ही था मालूम

𝗗𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗼𝗼𝗺 𝗕𝗧𝗦 | 𝗙𝗶𝗲𝗹𝗱𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 🏅

T20I series win ✅

Any guesses on winner of the fielding medal? 🤔

Find out 🎥🔽 #TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/1gzqQcpmuU— BCCI (@BCCI) July 31, 2024