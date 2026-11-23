स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी प्रिया सरोज आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर रिंकू ने उन्हें खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है। प्रिया, जो मछलीशहर से सपा से सांसद हैं, जल्द ही रिंकू के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। इस मौके पर रिंकू ने उन्हें बधाई दी है और एक खास तस्वीर भी शेयर की है।

गौरतलब हो कि 8 जून 2025 को रिंकू ने प्रिया के साथ सगाई की थी और अगले महीने यानी चार दिसंबर को दोनो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। प्रिया आज अपना 28वां जन्मदिन मना रही हैं और इस मौके पर रिंकू ने उन्हें खास अंदाज में बधाई दी है। प्रिया का जन्म 23 नवंबर 1998 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था।

रिंकू सिंह ने प्रिया सरोज को दी बधाई प्रिया के जन्मदिन के मौके पर रिंकू ने एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें बधाई दी है। रिंकू ने लिखा, "जन्मदिन की बधाई प्रिया। इस बार का बर्थडे खास है और आने वाला दिन उससे भी ज्यादा।"

View this post on Instagram A post shared by Rinku 🧿🇮🇳 (@rinkukumar12) बता दें कि रिंकू की शादी 4 दिसंबर को लखनऊ के रवांडा होटल में होने वाली है। शादी की तैयारियां भी जोरों-शोरों से चल रही हैं। रिंकू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े राजनेताओं को शादी का न्योता दिया है। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे और उन्हें न्योता सौंपा था।