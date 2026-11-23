राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। भारत के पूर्व टी-20 कप्तान सूर्य कुमार यादव फिलहाल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सूर्या ने बल्ले से धमाकेदार पारी खेली थी। सूर्या ने दो लगातार मैचों में तूफानी अर्धशतक लगाया था। अब सूर्य कुमार यादव की नजरें टीम इंडिया में वापसी पर है। सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम को तीसरी बार टी-20 विश्व कप जीतते देखना भी चाहते हैं।

कोलकाता में सूर्य कुमार यादव ने कहा कि अब तक किसी टीम ने तीन बार टी20 विश्वकप नहीं जीता है, वे भारत को यह उपलब्धि हासिल करते देखना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि इसके अलावा 2028 में ओलंपिक भी है। वे टीम में वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।

सूर्यकुमार ने आगे कहा कि उनका स्वप्निल क्षण भारत के लिए टी20 विश्वकप जीतना था, एक कप्तान के लिए यह बहुत बड़ी बात होती है. उन्होंने कहा कि कोलकाता नाइटराइडर्स की ओर से आइपीएल जीतना भी सुखद पल था, मुंबई इंडियंस की ओर से लगातार दो बार आइपीएल का खिताब जीतना भी खास था. सूर्या ने कहा कि 30-31 की उम्र में भारतीय टीम में डेब्यू करने के बाद चार-पांच साल में काफी कुछ हासिल कर लेना उनके लिए बड़ी बात है.

टी-20 विश्व कप के बाद से टीम इंडिया से बाहर हैं सूर्य कुमार यादव सूर्य कुमार यादव टी-20 विश्व कप के बाद से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। टी-20 विश्व कप जीतने के बाद सूर्या की कप्तानी से भी छुट्टी कर दी गई और उनकी जगह श्रेयस अय्यर को भारतीय टी-20 टीम का नया कप्तान बना दिया गया।