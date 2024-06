IND vs SA: रवि शास्त्री को देख क्यों छूटी रोहित शर्मा और एडेन मार्करम की हंसी, मैच रेफरी भी हो गए हैरान, टॉस के समय गजब हो गया

यह भी पढ़ें- IND vs SA: नहीं सुधर रहे Rishabh Pant, कर रहे हैं बार-बार एक ही गलती, टीम इंडिया को दिया 'धोखा'

रवि शास्त्री काफी जोश में रहते हैं। वह जब बात करते हैं तो पूरे बिंदास अंदाज में पूरी एनर्जी के साथ बात करते हैं। टॉस के समय शास्त्री की एनर्जी ऐसी थी कि देखने वाले देखते रह गए। अपनी इसी एनर्जी के साथ के कारण शास्त्री ने टॉस के समय माहौल बना दिया। शास्त्री जिन शब्दों और ऊर्जा के साथ टॉस के समय बात कर रहे थे उसे देख रोहित धीरे-धीरे हंस रहे थे। और मार्करम भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। शास्त्री ने जिस तरह से दोनों कप्तानों का परिचय दिया और मैच रेफरी रिचर्डसन को परिचय दिया उसे देख तीनों लोग हंसने लगे।

#RohitSharma opts to bat first in Barbados after winning the toss in the ultimate showdown! 🇮🇳🇿🇦

Two unbeaten teams India & South Africa clash in the grand finale of the #T20WorldCup 2024! 🔥#T20WorldCupFinal | #INDvsSA | LIVE NOW pic.twitter.com/5SY8yF4oVu— Star Sports (@StarSportsIndia) June 29, 2024