IND vs SA: Ramandeep Singh ने पहली गेंद पर उड़ाया गर्दा, डेब्यू मैच में कप्तान सूर्या की कर ली बराबरी- VIDEO

मैदान पर पारी के 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक लेने वाले रमनदीप ने एंडिले सिमेलेन की गेंद को मिड ऑन पर हवा में भेजा। डेब्यू मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाकर रमनदीप ने महफिल लूटी। डगआउट से सभी खिलाड़ियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। कप्तान सूर्या और हार्दिक पांड्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है।

Making international cricket look easy! 👌

Ramandeep Singh hits a six off the first ball on debut! 💪

Catch LIVE action from the 3rd #SAvIND T20I on #JioCinema, #Sports18, and #ColorsCineplex! 👈#JioCinemaSports pic.twitter.com/RTvGgHxApW