रजत पाटीदार ने 50 ओवर का मैच खेलने से किया मना! एशिया कप से हुए बाहर, इस खिलाड़ी को मिली जगह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रजत पाटीदार का नाम एसीसी मेंस राइजिंग स्टार एशिया कप के स्क्वाड से वापस ले लिया गया है। पाटीदार ने बीसीसीआई से अनुरोध किया था कि उनका 50 ओवर के मैच के लिए सेलेक्शन न किया जाए, क्योंकि वो अपने पुरानी चोट से जूझ रहे हैं।

पाटीदार के इस अनुरोध के बाद बीसीसीआई ने रविवार को स्टेटमेंट जारी करते हुए उन्हें टीम से बाहर कर दिया। उनकी जगह टीम में आयुष बडोनी को शामिल किया गया है। वहीं पाटीदार की गैरमौजूदगी में रिंकू सिंह को उपकप्तानी सौंपी गई है।

रजत पाटीदार बाहर बीसीसीआई ने अपने जारी स्टेटमेंट में लिखा, 'रजत पाटीदार ने बीसीसीआई को बताया है कि अपनी पुरानी चोटों की वजह से उन्हें अभी 50 ओवर के फॉर्मेट के चयन के लिए न चुना जाए।' बीसीसीआई ने आगे लिखा, 'इसी वजह से, उन्हें 'एसीसी राइजिंग स्टार्स एशिया कप' के लिए इंडिया-ए टीम से हटा दिया गया है। पुरुषों की चयन समिति ने रिंकू सिंह को उप-कप्तान बनाया है, जबकि पाटीदार की जगह आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया गया है।'