Rahul Dravid का कार्यकाल हुआ समाप्त, Gautam Gambhir बनेंगे अब भारत के हेड कोच? BCCI अध्यक्ष ने दिया बड़ा अपडेट

दरअसल, राहुल द्रविड़ की जगह अब गौतम गंभीर के भारत का हेड कोच बनने को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने कहा कि गौतम गंभीर के पास काफी अनुभव है। उन्होंने कई टीमों के साथ काम किया है। उन्होंने टेस्ट मैच, वनडे और टी20, तीनों फॉर्मेट खेले है। देखते है क्या होता है।

गौतम गंभीर को मुंबई में CAC के साथ इंटरव्यू में देखा गया था। बीसीसीआई भी जुलाई के पहले हफ्ते तक भारत के अगले हेड कोच के नाम का एलान करने वाली है। इससे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने कहा कि अगर वे टीम इंडिया के हेड कोच बनते हैं तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात होगी। भारत को ऐसे कोच की जरूरत है जो काफी अनुभवी हो और जिसने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेले हैं।

यह भी पढ़ें: Suryakumar Yadav को क्यों मिले दो मेडल? BCCI सचिव जय शाह ने गले लगाकर दिए खास अवॉर्ड; देखें VIDEO

बता दें कि द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय टीम टी20 विश्व कप 2022 सेमीफाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल 2021-23 और वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में पहुंची।

#WATCH | On the retirement of Rohit Sharma and Virat Kohli from T20 International Cricket, BCCI President Roger Binny says, " They have been outstanding...it is going to be very difficult to replace them immediately...it is going to be a great loss at the moment. Hopefully, we… pic.twitter.com/WphU2pOxL5— ANI (@ANI) June 29, 2024