भारतीय गेंदबाज ने इंग्लैंड में मचाई तबाही, तोड़ा 166 साल पुराना रिकॉर्ड; डेब्यू मैच में ही चटकाए 10 विकेट

राहुल चाहर ने सरे के लिए डेब्यू मैच में बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। राहुल चाहर ने इस मैच की दूसरी पारी में 51 रन देकर 8 विकेट अपने नाम किए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यह राहुल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। उन्होंने दोनों पारियों में कुल 10 विकेट चटकाए।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया से बाहर चल रहे स्पिनर राहुल चाहर ने इंग्लैंड में गदर काट दिया है। उन्हें इंग्लैंड के डोमेस्टिक टूर्नामेंट यानी की काउंटी क्रिकेट में पहली बार खेलने का मौका मिला है। उन्हें सरे की टीम ने एक मैच के लिए अपने स्क्वॉड में शामिल किया। राहुल चाहर ने हैम्पशायर के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में इतिहास रच दिया।

Rahul Chahar's 8/51 was the best figures on Surrey debut. 🤩 The previous best was 7/61 by William Mudie vs the North at the Oval in 1859. Instant impact! 📈 🤎 | #SurreyCricket pic.twitter.com/NKP95ji6CR — Surrey Cricket (@surreycricket) September 27, 2025 डेब्यू मैच में ही बना दिया रिकॉर्ड अपने इस प्रदर्शन से राहुल ने 166 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले सरे के लिए बेस्ट गेंदबाजी का रिकॉर्ड विलियम मुडी के नाम था। उन्होंने 1859 में ओवल में नॉर्थ के खिलाफ मैच में सरे के लिए डेब्यू करते हुए 61 रन देकर 7 विकेट हासिल किए थे। राहुल ने इस मैच की पहली पारी में 2 विकेट लिए थे। इस तरह से उन्होंने इस मैच में कुल 10 विकेट अपने नाम किए।

सरे को मिली जीत सरे ने इस रोमांचक मुकाबले में हैम्पशायर को 20 रन से हराया। 181 रनों के लक्ष्य करते हुए हैम्पशायर की टीम 160 रन पर ही सिमट गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सरे ने 147 रन बनाए थे, जिसके जवाब में हैम्पशायर की टीम ने 248 रन बनाकर 101 रन की बड़ी बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में सरे ने शानदार वापसी करते हुए 281 रन बनाकर हैम्पशायर के सामने 180 रन का टारगेट रखा।