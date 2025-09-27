Language
    भारतीय गेंदबाज ने इंग्लैंड में मचाई तबाही, तोड़ा 166 साल पुराना रिकॉर्ड; डेब्यू मैच में ही चटकाए 10 विकेट

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:25 PM (IST)

    राहुल चाहर ने तोड़ा 166 साल पुराना रिकॉर्ड। फोटो- सोशल मीडिया

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया से बाहर चल रहे स्पिनर राहुल चाहर ने इंग्लैंड में गदर काट दिया है। उन्हें इंग्लैंड के डोमेस्टिक टूर्नामेंट यानी की काउंटी क्रिकेट में पहली बार खेलने का मौका मिला है। उन्हें सरे की टीम ने एक मैच के लिए अपने स्क्वॉड में शामिल किया। राहुल चाहर ने हैम्पशायर के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में इतिहास रच दिया।

    राहुल चाहर ने सरे के लिए डेब्यू मैच में बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। राहुल चाहर ने इस मैच की दूसरी पारी में 51 रन देकर 8 विकेट अपने नाम किए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यह राहुल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है।

    डेब्यू मैच में ही बना दिया रिकॉर्ड

    अपने इस प्रदर्शन से राहुल ने 166 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले सरे के लिए बेस्ट गेंदबाजी का रिकॉर्ड विलियम मुडी के नाम था। उन्होंने 1859 में ओवल में नॉर्थ के खिलाफ मैच में सरे के लिए डेब्यू करते हुए 61 रन देकर 7 विकेट हासिल किए थे। राहुल ने इस मैच की पहली पारी में 2 विकेट लिए थे। इस तरह से उन्होंने इस मैच में कुल 10 विकेट अपने नाम किए।

    सरे को मिली जीत

    सरे ने इस रोमांचक मुकाबले में हैम्पशायर को 20 रन से हराया। 181 रनों के लक्ष्य करते हुए हैम्पशायर की टीम 160 रन पर ही सिमट गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सरे ने 147 रन बनाए थे, जिसके जवाब में हैम्पशायर की टीम ने 248 रन बनाकर 101 रन की बड़ी बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में सरे ने शानदार वापसी करते हुए 281 रन बनाकर हैम्पशायर के सामने 180 रन का टारगेट रखा।

    भारतीय टीम से बाहर

    वहीं, राहुल चाहर की बात करें तो उन्होंने टीम इंडिया के लिए आखिरी बार साल 2021 में खेला था। साल 2019 में अपना टी20I डेब्यू करने वाले चाहर ने भारत के लिए 6 टी20I और 1 वनडे मैच खेला है। टी0 में उनके नाम कुल 7 विकेट दर्ज है, जबकि वनडे में उन्होंने एकमात्र मैच में 3 विकेट लिए थे। अच्छी शुरुआत के बावजूद चाहर को टीम इंडिया के लिए ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला।

