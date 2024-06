राहुल द्रविड़ की इस बात के कायल हो गए रविचंद्रन अश्विन, फाइनल मैच से पहले टीम इंडिया को लेकर कह दी दिल की बात

यह भी पढ़ें- 'रोहित शर्मा दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल हारे तो बारबाडोस के समंदर में कूद जाएंगे', किसने कही इतनी बड़ी बात

स्टार स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में राहुल द्रविड़ से इसे लेकर सवाल किया गया तो भारत के पूर्व कप्तान ने इस कैंपेन को नकार दिया और कहा कि वह इस तरह की कैंपेन के खिलाफ हैं। द्रविड़ की ये बात अश्विन को भा गई और उन्होंने जमकर कोच की तारीफ की। अश्विन ने लिखा कि टीम स्पोर्ट में किसी एक इंसान के लिए नैरेटिव सेट करना सही नहीं है।

अश्विन ने स्टार स्पोर्ट्स के उस वीडियो को रिपोस्ट करते हुए लिखा, "एक स्वास्थ टीम वातावरण के लिए टीम स्पोर्ट में किसी एक इंसान के लिए नैरेटिव सेट करने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैं इस इंसान को काफी अच्छे से जानता हूं और नैरेटिव के सामने रखने के बाद भी इस इंसान ने बड़ी खूबसूरती से उसे नकार दिया। एक बार फिर लड़ते हैं।"

Narratives of building it up for someone in a team sport is the worst thing that can happen for a healthy team environment.

I know this man really well and despite being offered the narrative, he turns it down in a classy manner. 👌👌

Let’s fight once more.🙌🏻🙌🏻… https://t.co/9MlgEWLDsa— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) June 29, 2024