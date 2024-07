जो काम 7 बल्लेबाज मिलकर नहीं कर पाए, वो R Ashwin ने अकेले कर दिया, गेंदबाज रह गए हैरान

डिंडिगुल ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी की। शिवम सिंह पहली ही गेंद पर आउट हो गए। अश्विन उनके साथ ओपनिंग करने आए थे। लेकिन देखते-देखते अश्विन ने अपने दो साथी और खो दिए। भूपति कुमार और इंद्रजीत बिना रन बनाए आउट हो गए। लेकिन अश्विन टिके रहे और तेजी से रन बनाते रहे। विमल कुमार 12 रन बनाकर पवेलियन लौट लिए। सुबोथ भाटी तीन रन से आगे अपनी पारी नहीं ले जा सके। सी शरत कुमार भी 0 पर आउट हो गए। दिनेश राज एक रन बनाकर नाबाद रहे।

अश्विन के अलावा बाकी सात बल्लेबाजों ने मिलकर 16 रन बनाए। लेकिन अश्विन ने अकेले 20 गेंदों पर तीन चौके और चार छक्के मार नाबाद 45 रन बनाए। अश्विन ने 225 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उनकी इस पारी के दम पर डिंडिगुल ने सात ओवरों में छह विकेट खोकर 64 रन बनाए।

