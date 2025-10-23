IPL 2026: पंजाब किंग्स ने पहली बार चैंपियन बनने के लिए अपनाया नया पैंतरा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
पंजाब किंग्स ने भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर साईराज बहुतुले को अपना नया स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। बहुतुले ने पंजाब किंग्स में सुनील जोशी की जगह ली। बहुतुले ने राजस्थान रॉयल्स (IPL फ्रेंचाइजी) के साथ भी काम किया है, जहां उन्होंने युवा प्रतिभाओं के विकास और विभिन्न प्रारूपों में गेंदबाजी रणनीतियों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। जानें बहुतुले ने क्या कहा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर साईराज बहुतुले को अपना नया स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। बहुतुले ने राजस्थान रॉयल्स (IPL फ्रेंचाइजी) के साथ भी काम किया है, जहां उन्होंने युवा प्रतिभाओं के विकास और विभिन्न प्रारूपों में गेंदबाजी रणनीतियों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।
बहुतुले घरेलू क्रिकेट के एक दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं और उन्हें एक बेहद सम्मानित क्रिकेट कोच के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने इससे पहले केरल, गुजरात, विदर्भ और बंगाल जैसी घरेलू टीमों के साथ कोचिंग की है, साथ ही राजस्थान रॉयल्स (IPL फ्रेंचाइजी) के साथ भी काम किया है, जहां उन्होंने युवा प्रतिभाओं के विकास और विभिन्न प्रारूपों में गेंदबाजी रणनीतियों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।
पंजाब किंग्स के सीईओ सतीश मेनन ने बहुतुले का टीम में स्वागत करते हुए कहा, 'हम सुनील जोशी को उनके समर्पण और पंजाब किंग्स के लिए वर्षों से किए योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आगे बढ़ते हुए, हमें साईराज बहुतुले का हमारे कोचिंग स्टाफ में स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है।'
उन्होंने आगे कहा, 'साईराज का खेल के प्रति गहरा ज्ञान, विशेष रूप से घरेलू गेंदबाजों को तैयार करने और रणनीति बनाने का व्यापक अनुभव, हमारी टीम के लिए अमूल्य साबित होगा। उनकी विशेषज्ञता हमारे विजन के अनुरूप है, जो आगामी सीजन के लिए एक मजबूत और एकजुट गेंदबाजी इकाई बनाने पर केंद्रित है।'
बहुतुले ने भी फ्रेंचाइजी से जुड़ने पर अपनी उत्सुकता जताई और कहा, 'मैं आगामी IPL सीजन के लिए पंजाब किंग्स में स्पिन बॉलिंग कोच के रूप में शामिल होकर बहुत उत्साहित हूं। यह टीम अलग अंदाज में क्रिकेट खेलती है और मैं देख सकता हूं कि इसकी क्षमता बहुत बड़ी है। टीम में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और मैं उनके साथ काम करने, उनकी कौशल को निखारने और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उत्सुक हूं।'
यह नियुक्ति आगामी खिलाड़ी नीलामी और सीजन से पहले टीम के कोर यूनिट को रणनीतिक विशेषज्ञता से सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह भी पढ़ें- MI में होगी ईशान किशन की वापसी! रोहित के भविष्य का भी होगा फैसला; इस खिलाड़ी का कट सकता है पत्ता
यह भी पढ़ें- श्रेयस अय्यर की फूटी किस्मत, 10 दिन के अंदर दूसरी बार गंवाई टी20 ट्रॉफी; हार के बाद बोले- पीठ पर छुरा घोंपने जैसा...
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।