स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पंजाब किंग्‍स ने आईपीएल 2026 से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर साईराज बहुतुले को अपना नया स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्‍त किया है। बहुतुले ने राजस्थान रॉयल्स (IPL फ्रेंचाइजी) के साथ भी काम किया है, जहां उन्होंने युवा प्रतिभाओं के विकास और विभिन्न प्रारूपों में गेंदबाजी रणनीतियों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।

बहुतुले घरेलू क्रिकेट के एक दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं और उन्हें एक बेहद सम्मानित क्रिकेट कोच के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने इससे पहले केरल, गुजरात, विदर्भ और बंगाल जैसी घरेलू टीमों के साथ कोचिंग की है, साथ ही राजस्थान रॉयल्स (IPL फ्रेंचाइजी) के साथ भी काम किया है, जहां उन्होंने युवा प्रतिभाओं के विकास और विभिन्न प्रारूपों में गेंदबाजी रणनीतियों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।

पंजाब किंग्स के सीईओ सतीश मेनन ने बहुतुले का टीम में स्वागत करते हुए कहा, 'हम सुनील जोशी को उनके समर्पण और पंजाब किंग्स के लिए वर्षों से किए योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आगे बढ़ते हुए, हमें साईराज बहुतुले का हमारे कोचिंग स्टाफ में स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है।'

उन्‍होंने आगे कहा, 'साईराज का खेल के प्रति गहरा ज्ञान, विशेष रूप से घरेलू गेंदबाजों को तैयार करने और रणनीति बनाने का व्यापक अनुभव, हमारी टीम के लिए अमूल्य साबित होगा। उनकी विशेषज्ञता हमारे विजन के अनुरूप है, जो आगामी सीजन के लिए एक मजबूत और एकजुट गेंदबाजी इकाई बनाने पर केंद्रित है।'