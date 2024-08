Prithvi Shaw ने फिर खटखटाया टीम इंडिया का दरवाजा, तूफानी पारी खेल गेंदबाजों के उड़ाए होश, क्या गौतम गंभीर देंगे मौका?

97 of the best against Durham.

Here's every boundary. pic.twitter.com/kGMXDk1wIG— Metro Bank One Day Cup (@onedaycup) August 2, 2024

एकरमैन की पारी ने ढाया कहर

डरहम के लिए एकरमैन ने दमदार पारी खेली और शतक जमाया। उन्होंने 106 गेंदों पर 14 चौके और एक छक्के की मदद से 108 रन बनाए। कप्तान एलेक्स लीस ने 55 रनों की पारी खेली जिसमें चार चौके शामिल रहे। स्कॉट ने 42 रनों की पारी खेली।

