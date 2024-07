10.5 | That's 50 for Prithvi Shaw! 👏

The opener brings up his half-century off 33 balls.

Steelbacks 75/2.

Watch live 👉 https://t.co/CU8uwteMyd pic.twitter.com/JlIYPxjAjl— Northamptonshire Steelbacks (@NorthantsCCC) July 29, 2024

टीम इंडिया के लिए ऐसा रहा प्रदर्शन

शॉ ने साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया था। इस मैच में शॉ ने शतक ठोका था। वह भारत के अगले सुपरस्टार माने जा रहे थे लेकिन चोटों और खराब फॉर्म के कारण वह टीम से बाहर कर दिए गए। शॉ ने भारत के लिए पांच टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें 42.37 की औसत से 339 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। वहीं छह वनडे मैचों में उन्होंने टीम का प्रतिनिधित्व किया है जिसमें 189 रन बनाए हैं। टी20 में उन्होंने टीम इंडिया के लिए एक ही मैच खेला है जिसमें वह एक रन बनाकर आउट हो गए थे।

