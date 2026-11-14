'युवा क्रिकेटर्स पर बहुत गर्व है', भारत की 9वीं अंडर-19 एशिया कप जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने शनिवार को एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 338 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे टीम इंडिया ने आखिरी गेंद पर एक विकेट रहते हासिल किया।

भारत की इस रोमांचक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर खास पोस्ट शेयर किया। उन्होंने युवा खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की और भविष्य के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार बताया और कहा कि उन्हें युवा खिलाड़ियों पर बहुत गर्व है। नरेंद्र मोदी ने लिखा, 'भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार दिन! आज के बेहतरीन प्रदर्शन और मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 जीतने के लिए हमारे युवा क्रिकेटरों पर बहुत गर्व है। उनकी यह सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। पूरी टीम को उनके आगे के सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।'

Outstanding day for Indian cricket! Immensely proud of our young cricketers for today’s impressive performance and for winning the Men’s U-19 Asia Cup 2026. Their success will inspire several youngsters. Best wishes to the team for their endeavours ahead. — Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2026 रोमांचक मैच में चमके मोहित उल्वा मोहित उल्वा और मनल चौहान ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत ने एक एक समय 252 रन पर 8 विकेट गंवा दिए थे। उसे मैच जीतने के लिए 86 रनों की जरूरत थी।