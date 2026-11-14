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IND vs PAK: भारत की ऐतिहासिक जीत पर झूमा क्रिकेट जगत, सचिन-सहवाग समेत दिग्गजों ने खास पोस्ट कर दी खिलाड़ियों को बधाई

By Priyanshu Tiwari Edited By: Priyanshu Tiwari
Published: Sat, 14 Nov 2026 11:16 PM (IST)

भारत ने पाकिस्तान को हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया। इसके बाद सचिन तेंदुलकर-वीरेंद्र सहवाग समेत कई दिग्गजों ने खास पोस्ट कर भारतीय टीम को बधाई दी है।

भारत की ऐतिहासिक जीत

भारत की ऐतिहासिक जीत

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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने शनिवार को पाकिस्तान को हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया। भारत को मुकाबले में 338 रनों का विशालकाय लक्ष्य रखा था। टार्गेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम एक समय मुश्किल में फंस गई थी। मगर मोहित उल्वा ने अंतिम तक क्रीज पर रहकर टीम को एक विकेट से जीत दिला दी।

भारत की इस ऐतिहासिक जीत से क्रिकेट जगत झूम उठा। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और तमाम दिग्गजों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है।

सचिन ने दी बधाई

सचिन ने कहा, 'हर प्लेयर, हर योगदान और हर पल खेल में मायने रखता है। आज भारत ने ये बहुत अच्छे से दिखाया। हमारे युवा चैंपियंस को अंडर-19 एशिया कप जीतने की बधाई।'

 

इरफान पठान ने ऐसे किया रिएक्ट

इरफान ने लिखा, 'पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 के लड़कों की क्या शानदार जीत रही। लड़कों ने लड़ने का जज्बा दिखाया। यह देखकर बहुत अच्छा लगा।'

 

वीरेंद्र सहवाग ने की तारीफ

सहवाग ने लिखा, 'क्या मैच था! क्या फिनिश था! 338 रनों का पीछा करते हुए पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में हराना आपके जज्बे को दिखाता है। लक्ष्य के 80, आर्यवीर के 58 और अब मनल चौहान और मोहित उल्वा के जलवा दिखाकर जीत दिलाई। क्या शानदार जीत थी। युवा चैंपियंस पर गर्व है।'

 

शिखर ने भी दी बधाई

शिखर ने लिखा, क्या शानदार फिनिश था, अंडर-19 एशिया कप जीतने पर युवा चैंपियंस को ढेर सारी बधाई। विश्वास, साहस और आखिरी विकेट तक फाइटिंग स्पिरिट दिखाना शानदार था। भारत का भविष्य अच्छे हाथ में है।

 

दिनेश कार्तिक ने तारीफ में बांधे पूल

दिनेश ने लिखा, 'एशिया कप में इन युवा लड़कों की यह एक शानदार जीत है। टीम इंडिया ने एक बार फिर बहुत अच्छा खेल दिखाया। फाइनल में उस मुश्किल स्थिति से मैच जीतने का जज्बा और हिम्मत उनके बारे में बहुत कुछ कहती है। यह उनके दृढ़ संकल्प, जुझारूपन और हमारी स्पोर्टिंग कल्चर को दर्शाता है। भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है और ऐसा लगता है कि हम दबाव में और भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं।'

 

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