IND vs SA: नरेंद्र मोदी से लेकर सौरव गांगुली तक, टीम इंडिया के विश्व विजेता बनने पर लगा बधाइयों का तांता, जानिए किसने क्या कहा

नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

टीम इंडिया की इस जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बधाई दी। मोदी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, "टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत-बहुत बधाई। आज 140 करोड़ भारतवासी आपके इस प्रदर्शन से गर्व महसूस कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता और हिन्दुस्तान के गली-मोहल्ले में आपने देश वासियों का दिल जीत लिया।"

CHAMPIONS! Our team brings the T20 World Cup home in STYLE! We are proud of the Indian Cricket Team. This match was HISTORIC. 🇮🇳 🏏 🏆 pic.twitter.com/HhaKGwwEDt— Narendra Modi (@narendramodi) June 29, 2024

सौरव गांगुली ने क्या कहा

वहीं भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी टीम को बधाई दी। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा, "रोहित और उनकी टीम को बधाई। क्या शानदार मैच जीता है। 11 साल बाद वर्ल्ड कप आया है लेकिन जिस तरह का टैलेंट भारत में है, वर्ल्ड कप और आएंगे। बुमराह जादूगर हैं। विराट, अक्षर, हार्दिक और हर किसी ने शानदार काम किया। राहुल द्रविड़ और सपोर्ट स्टाफ.. क्या शानदार गर्व के पल हैं।

Heartiest congratulations to Rohit sharma and his team .. what a game to win .. may be a World Cup in 11 yrs but the talent the country has ,they will win many more .. Bumrah is absolutely magic .. well done Virat,axar ,Hardik and every one .. rahul Dravid and the support staff…— Sourav Ganguly (@SGanguly99) June 29, 2024

Congratulations to Team India on a spectacular World Cup Victory and a phenomenal performance throughout the tournament! Surya, what a brilliant catch! Rohit, this win is a testament to your leadership. Rahul, I know team India will miss your guidance. The spectacular Men in… pic.twitter.com/lkYlu33egb— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 29, 2024

You did it boys 🇮🇳 ! @hardikpandya7 your a hero ! @Jaspritbumrah93 what an over to bring India back in the game ! Extremely ecstatic for @ImRo45 great captaincy under pressure ! @imVkohli #Rahul Dravid and the whole team 👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻 🏆 #indiavssa #ICCT20WorldCup2024 well played…— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) June 29, 2024