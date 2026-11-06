40 करोड़ की सैलरी मांगकर खिलाड़ियों ने बढ़ाई IPL फ्रेंचाइजियों की टेंशन, मेगा ऑक्शन से पहले फंसा पेंच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल (IPL) 2028 मेगा ऑक्शन से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजियों की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कुछ बड़े प्लेयर्स ने अपनी-अपनी टीमों से 40 करोड़ रूपये के रिटेंशन फीस की मांग की है, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजियों के लिए बड़े-बड़े स्टार प्लेयर्स को रिटेन करना मुश्किल हो सकता है।

क्रिकबज के मुताबिक कम से कम दो खिलाड़ी ने ये मांग की है। उनका कहना है कि अगर उन्हें 40 करोड़ की सैलरी मिलती है तो ही वो टीम में रूकने के बारे में सोचेंगे। खिलाड़ियों ने बढ़ाई टेंशन रिपोर्ट के मुताबिक और भी खिलाड़ी भी इसी राह पर चल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेगा ऑक्शन में उतरकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत दोनों आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में उतरे थे। इस दौरान अय्यर को 26.75 और पंत को 27 करोड़ रूपये में खरीदा गया था। इसके अलावा, किसी एक खिलाड़ी ने पैसों के साथ-साथ कप्तानी की मांग भी रख दी है। पंत ने 120 करोड़ के पर्स में से 27 करोड़ अपने नाम किए थे। वहीं 2028 में ये पर्स 150 करोड़ का हो जाएगा। शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ी ये मांग कर रहे हैं।