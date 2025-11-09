पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पशोपेश में, नहीं कर पा रहा इस बात का फैसला, टीम का हो न जाए तगड़ा नुकसान!
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा है कि वह अपनी महिला टीम का नया कोच किसे बनाए। बोर्ड ने मौजूदा कोच मोहम्मद वसीम का कार्यकाल न बढ़ाने का फैसला किया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) इस समय पशोपेश में है। वह इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा है कि महिला क्रिकेट टीम के कोच की जिम्मेदारी किसे दी जाए। पाकिस्तान महिला टीम का आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप-2025 में प्रदर्शन काफी निराश करने वाला रहा था। ये टीम अंक तालिका में आखिर में रही थी। इसके बाद टीम के नए कोच की खोज होनी थी लेकिन किसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाए इस बात को लेकर बोर्ड फैसला नहीं कर पा रहा है।
ऐसी खबरें थीं कि पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वहाब रियाज को सलाहकार या हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन पीसीबी ने तुरंत ही इस बात का खंडन कर दिया और बताया कि वहाब पीसीबी की कई टीमों के साथ बतौर सलाहकार काम कर रहे हैं और इसलिए उन्हें कोई नया असाइनमेंट अभी नहीं दिया जाएगा।
वसीम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाया
पीसीबी ने साफ कर दिया है कि वह मौजूदा कोच मोहम्मद वसीम के कार्यकाल को विस्तार नहीं दे रहा है। पीसीबी दो विदेशी कोचों से संपर्क में है लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है, "अगर विदेशी कोचों से बात नहीं बनती है तो फिर पीसीबी स्थानीय विकल्प देखेगी जिसमें एक नाम टीम की पूर्व कप्तान बिस्माह मारूफ का है।"
खराब रहा था प्रदर्शन
पाकिस्तान का महिला वनडे वर्ल्ड कप में प्रदर्शन काफी खराब रहा था। पाकिस्तान टीम सबसे आखिर में आठवें नंबर पर रही थी। उसको चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा था जबकि तीन मैच उसके बारिश में धुल गए थे। टीम अभी तक एक भी बार ये खिताब अपने नाम नहीं कर सकी है।
