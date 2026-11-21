स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक को फिर सजा दी है। दोनों को इंग्लैंड में खेली गई टेस्ट सीरीज के दौरान ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर लीक करने के कारण बीच दौरे से बाहर कर वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था। अब इन दोनों को बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया है।

इन दोनों के अलावा पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान शान मसूद और ओपनर साइम अयूब को भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। इनके अलावा अब्दुल्लाह शफीक, वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस और खुर्रम शाहजाद को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है।

इस कारण लिया फैसला रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिजवान और इमाम सहित बाकी खिलाड़ियों को इस कारण बाहर किया गया है क्योंकि नए टेस्ट कोच माइक हेसन युवाओं को मौका देना चाहते हैं और नई टीम तैयार करना चाहते हैं। इसी कारण पिछले साल की तुलना में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से बदला दिया गया है। इस बार पीसीबी ने नए मॉडल को अपनाने का फैसला किया है।

नए मॉडल के अनुसार, बाबर आजम और सलमान अली अगा को सिर्फ टेस्ट और वनडे के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, साजिद खान और सउद शकील को सिर्फ टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। वहीं, अबरार अहमद, अराफत मिन्हास, फखर जमां, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ वनडे और टी20 का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसके अलावा अंडर-19 टीम के कई सितारों को भी डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जगह मिली है।