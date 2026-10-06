पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आए बुरे दिन, बड़ी मुश्किल से मिला एक ब्रॉडकास्टर; जैसे-तैसे आधे दम में बेचे राइट्स

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रदर्शन तो लगातार गिरता ही जा रहा है और पूरी दुनिया इसे देख रही है। उसके बोर्ड का भी हाल काफी बुरा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के दिन इतने खराब आ गए हैं कि उसके मैचों के प्रसारण के लिए ब्रॉडकास्टर तलाशना मुश्किल हो रहा है। जैसे-तैसे उसे एक चैनल मिला, लेकिन यहां भी पीसीबी को घाटा हो रहा है क्योंकि उसे आधी कीमत में यह सौदा करना पड़ रहा है।

पीसीबी ने कुछ दिन पहले ही ब्रॉडकास्टर राइट्स के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी और इसके लिए जो रिजर्व प्राइस रखी थी वो 600 मिलियन थे, लेकिन अंत में उसे 350 मिलियन में ये राइट्स बेचने पड़े और यह राइट्स खरीदे पीटीवी चैनल ने।

कितने मैचों का है करार? इस नए करार के तहत पीटीवी पाकिस्तान के 25 इंटरनेशनल होम मैचों का प्रसारण करेगा। इसमें पांच टेस्ट, 14 वनडे और छह टी20 मैच शामिल हैं। पाकिस्तान को इसी महीने तीन टी20 मैच खेलने हैं। इसके बाद सात मैचों की ट्राई सीरीज होगी जिसमें इंग्लैंड भी शामिल होगा। अगले महीने फिर दो टेस्ट मैच खेले जाने हैं।