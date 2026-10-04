मैच रेफरी बनने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर ने लिया संन्यास, कायनात इम्तियाज ने 13 साल के करियर को कहा अलविदा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की तेज गेंदबाज कायनात इम्तियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने ये फैसला मैच रेफरी की भूमिका निभाने के लिए लिया है। बता दें कि कायनात 16 सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्रिय रहीं लेकिन वे निरंतरता नहीं दिखा सकी, जिसकी वजह से लगातार क्रिकेट नहीं खेल सकीं और अब रिटायरमेंट का एलान कर दिया है।

कायनात ने हाल ही में एक टूर्नामेंट में मैच रेफरी की भी भूमिका निभाई थी, जिसके बाद अब उन्होंने क्रिकेट छोड़कर रेफरी बनने का ही फैसला कर लिया है। कायनात ने 2010 में डेब्यू किया था लेकिन 2023 के बाद से उन्हें राष्ट्रीय टीम में जदह नहीं मिली, जिसके बाद अब उन्होंने संन्यास का एलान कर दिया है।

कायनात इम्तियाज ने किया संन्यास का एलान पेस बॉलर कायनात ने रविवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का एलान कर दिया है। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के नेशनल विमंस अंडर-19 टी20 टूर्नामेंट में मैच रेफरी की भूमिका निभाई थी। ये टूर्नामेंट में अगस्त और सितंबर में कराची में खेला गया था। इसके बाद उन्होंने अब रेफरी की ही भूमिका निभाने की निर्णय लिया है।

कायनात का क्रिकेट करियर दाएं हाथ की गेंदबाज ने साल 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पोटचेफस्ट्रूम में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने आखिरी मैच 2023 में खेला। इस तरह उनका करियर कुल 13 सालों का रहा। इस दौरान इम्तियाज ने 19 वनडे मैच खेले, जिसमें 6.05 की इकोनॉमी से रन खर्च करते हुए 10 विकेट हासिल किए। इसके अलावा 21 टी20 मैचों में कायनात ने 5.82 इकोनॉमी से रन दिए और आठ विकेट लिए।

एशियन गेम्स में जीता था गोल्ड इम्तियाज पाकिस्तान की उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने 2010 और 2014 में एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था। उन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पाकिस्तान के लिए खेला था। इसके अलावा 2017 विश्व कप की टीम में भी उनका नाम था।