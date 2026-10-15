स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। श्रीलंकाई टीम को पाकिस्‍तान में 18 अक्‍टूबर से शुरू होने वाली वनडे ट्राई सीरीज से पहले जोरदार झटका लगा है। पाथुम निसांका हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण बाहर हो गए हैं। श्रीलंका क्रिकेट ने गुरुवार को निसांका के बाहर होने की पुष्टि की।

बता दें कि निसांका को श्रीलंका के शुरुआती स्‍क्‍वाड में शामिल किया गया था, लेकिन उनकी उपलब्‍धता फिटनेस पर निर्भर थी। श्रीलंकाई ओपनर को इंग्‍लैंड दौरे पर हैमस्ट्रिंग चोट लगी, जिसके कारण वो पाकिस्‍तान के खिलाफ हाल ही में संपन्‍न तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज से बाहर रहे थे।

किसको मिली जगह बता दें कि पाथुम निसांका की जगह लाहिरू उदारा को श्रीलंकाई टीम में शामिल किया गया है। विकेटकीपर बल्‍लेबाज ने अब तक वनडे डेब्‍यू नहीं किया, लेकिन वो पांच टेस्‍ट और सात टी20 इंटरनेशनल मैचों में श्रीलंकाई टीम का प्रतिनिधित्‍व कर चुके हैं।