पाकिस्तान दौरे के लिए श्रीलंकाई टीम का एलान, नए कप्तान की घोषणा; 22 साल के खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंकाई टीम नए कप्तान कुसल मेंडिस के साथ पाकिस्तान की सरजमीं पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने जाएगी। दोनों टीमों के बीच श्रृंखला की शरुआत 9 नवंबर से होगी। टेस्ट टीम में निरोशन डिकवेला को बाहर कर, युवा विकेटकीपर बल्लेबाज अंजाला बंदारा और ईशान मलिंगा को पहली बार शामिल किया गया है।

अंजाला का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड अविश्वसनीय रहा है। 22 साल के इस खिलाड़ी ने 31 मैचों में सात अर्धशतक और इतने ही शतक ठोके हैं। इस दौरान उनका औसत लगभग 66 का रहा है। अंजाला को उनके बेहतरीन प्रदर्शन का तोहफा मिला है।

उदारा, मिशारा बाहर; चांदीमल की वापसी श्रीलंकाई टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए लाहिरु उदारा और कामिल मिशारा को बाहर कर दिया गया है। दोनों ही भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेले थे। वहीं, पहले मैच में कनकशन की वजह से बाहर होने वाले दिनेश चांदीमल की टीम में वापसी हुई है।

इसके अलावा, तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका भी टीम में लौटे हैं, जबकि पाथुम निसांका को भी टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, निसांका का खेलना उनके फिटनेस पर निर्भर करेगा। अगर वो फिट हो जाते हैं तो टीम का हिस्सा होंगे, नहीं तो उन्हें बाहर किया जा सकता है।