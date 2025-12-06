Language
    AUS vs ENG: 'मैं खेलने के लिए तैयार...', पैट कमिंस ने वापसी का कर दिया एलान, तीसरे टेस्ट से पहले मिली हरी झंडी

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:27 PM (IST)

    कमिंस ने आखिरी बार इस साल जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट मैच खेला था। तब से पीठ की चोट से उबर रहे हैं। एशेज की शुरुआत से ही 32 वर्षीय यह खिल ...और पढ़ें

    Hero Image

    पैट कमिंस ने वापसी का किया एलान। फोटो- रायटर

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने 2025-26 एशेज सीरीज में वापसी का एलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड टेस्ट के दौरान वापसी करेंगे। उनकी गैर-मौजूदगी में स्टिव स्मिथ टीम की कमान संभाल रहे हैं।

    गौरतलब हो कि कमिंस ने आखिरी बार इस साल जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट मैच खेला था। तब से पीठ की चोट से उबर रहे हैं। एशेज की शुरुआत से ही 32 वर्षीय यह खिलाड़ी धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है और अपनी क्षमता के अनुसार गेंदबाजी कर रहा है।

    डे-नाइट टेस्ट में करना चाहते थे वापसी

    ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मौजूदा गुलाबी गेंद टेस्ट के लिए जगह बनाने के करीब थे, लेकिन चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन ने जोखिम न उठाने का फैसला किया। कमिंस ने कहा कि वह एक और गेंदबाजी सत्र के बाद एडिलेड जाएंगे और अपनी वापसी की प्रक्रिया जारी रखेंगे।

    'अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो...'

    कमिंस ने कहा, सबसे पहले, हां, मुझे एडिलेड के लिए ठीक होना चाहिए। तो, मैं कल (रविवार) एक और गेंदबाजी करूंगा और फिर हम एडिलेड जाएंगे और वहां एक और गेंदबाजी करेंगे। तो, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मैं खेलने के लिए तैयार हूं। शरीर बहुत अच्छा महसूस कर रहा है।

    17 दिसंबर से होगा तीसरा टेस्ट

    कमिंस की वापसी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए सही समय पर हुई है। जोश हेजलवुड भी चोट से उबर रहे हैं, जिसका मतलब है कि स्टार्क और स्कॉट बोलैंड इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के सबसे अनुभवी गेंदबाज रहे हैं। कमिंस ने 16 एशेज टेस्ट मैचों में 24.10 की औसत से 91 विकेट लिए हैं। एडिलेड टेस्ट 17 दिसंबर से शुरू होगा।

