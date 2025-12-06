AUS vs ENG: 'मैं खेलने के लिए तैयार...', पैट कमिंस ने वापसी का कर दिया एलान, तीसरे टेस्ट से पहले मिली हरी झंडी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने 2025-26 एशेज सीरीज में वापसी का एलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड टेस्ट के दौरान वापसी करेंगे। उनकी गैर-मौजूदगी में स्टिव स्मिथ टीम की कमान संभाल रहे हैं।

गौरतलब हो कि कमिंस ने आखिरी बार इस साल जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट मैच खेला था। तब से पीठ की चोट से उबर रहे हैं। एशेज की शुरुआत से ही 32 वर्षीय यह खिलाड़ी धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है और अपनी क्षमता के अनुसार गेंदबाजी कर रहा है।

डे-नाइट टेस्ट में करना चाहते थे वापसी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मौजूदा गुलाबी गेंद टेस्ट के लिए जगह बनाने के करीब थे, लेकिन चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन ने जोखिम न उठाने का फैसला किया। कमिंस ने कहा कि वह एक और गेंदबाजी सत्र के बाद एडिलेड जाएंगे और अपनी वापसी की प्रक्रिया जारी रखेंगे।