स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल 2027 से पहले अपने कोचिंग स्टॉफ में भारतीय दिग्गज को शामिल किया है। पंजाब किंग्स ने भारत के पूर्व बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे को टीम का नया बॉलिंग कोच बनाया है। वह टीम में जेम्स होप्स की जगह लेंगे।

मुंबई इंडियंस की टीम ने कुछ दिन पहले ही पारस म्हाम्ब्रे को टीम से अलग करने का फैसला किया था। स्पोर्टस्टार' की रिपोर्ट के अनुसार, 54 साल के पारस म्हाम्ब्रे ने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। वह आईपीएल 2027 से पहले पंजाब की टीम के साथ जुड़ जाएंगे। पारस म्हाम्ब्रे पंजाब किंग्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग के साथ एक बार फिर काम करते नजर आएंगे। इससे पहले मुंबई इंडियंस में रिकी पोंटिंग और पारस म्हाम्ब्रे एक साथ काम कर चुके हैं।

सपोर्ट स्टाफ में बदलाव कर रही है पंजाब किंग्स की टीम

आईपीएल 2027 से पहले पंजाब किंग्स की टीम अपने सपोर्ट स्टाफ में बदलाव कर रही है। टीम के गेंदबाजी कोच जेम्स होप्स और फील्डिंग कोच ब्रैड हैडिन टीम से अलग हो गए हैं। साईराज बहुतुले ने पिछले सीजन के तुरंत बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी थी और वह भारतीय पुरुष टीम के स्पिन-बॉलिंग कोच नियुक्त किए गए थे।

2022 से 2024 तक टीम इंडिया की कोचिंग स्टॉफ का हिस्सा थे म्हाम्ब्रे



पारस म्हाम्ब्रे 2022 से 2024 के बीच भारतीय टीम में राहुल द्रविड़ के कोचिंग स्टाफ का अहम हिस्सा रहे थे। उनके कार्यकाल में भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में टी-20 वर्ल्ड का खिताब जीता था। टी-20 वर्ल्ड कप के बाद वह मुंबई इंडियंस के साथ आईपीएल 2025 में जुड़े थे। पारस म्हाम्ब्रे फिलहाल दुबई में हैं, जहां वह ILT20 में 'MI एमिरेट्स' के बॉलिंग कोच के तौर पर काम कर रहे हैं।

पिछले सीजन 5वें स्थान पर रही थी पंजाब किंग्स की टीम

पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल 2026 में पांचवें स्थान पर रही थी। पंजाब किंग्स की टीम ने 14 मैच में सात मैच में जीत दर्ज की थी, जबकि छह मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ा था।