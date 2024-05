'कंगाल पाकिस्तान के बेशर्म क्रिकेटर्स', आजम खान ने नोटों से पोंछा पसीना; बाबर आजम का रिएक्शन देख आगबबूला हुए फैंस; VIRAL VIDEO

वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेटरों की इस हरकत को शर्मनाक करार दिया और खिलाड़ी पर सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगाई। कई आलोचको ने तो यहां तक कहा कि आजम खान के अंदर संस्कार नहीं हैं। उन्हें इज्जत देना नहीं आता है। साथ ही कुछ ने नोटों के साथ इस तरह की हरकत को 'गरीबों का मजाक उड़ाना' भी कहा।

यह भी पढ़ें- 'तेरा ही फोन है...', Sachin Tendulkar ने एमएस धोनी के सामने 'हिटमैन' के लिए मजे, वायरल वीडियो में माही बोले- पाजी रोहित ने तो रिटायरमेंट का अभी…

बता दें कि पाकिस्तान टीम टी20 वर्ल्ड के पहले टी20I सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड के दौरे पर है। जहां पाकिस्तान तीन टी20 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड का सामना करेगी। इससे पहले पाकिस्तान ने आयरलैंड का दौरा किया था। जहां पाक टीम ने सीरीज पर कब्जा जमाया था। तीन टी20 मैच की सीरीज में पाकिस्तान ने 2-1 से जीत दर्ज की थी। आयरलैंड ने पाकिस्तान को पहले मैच में धूल चटाई थी।

Pakistani, awam, like you are really a bunch of insensitive jerks. People are dying due to food shortage in Pakistan, and this guy, instead of donating money to them, is paying for interet wifi and expensive mobile while sitting under a roof and mocking poor people. https://t.co/rU1Thdfiai— Awais Edits 🇵🇰 (@Inqalab22) May 20, 2024