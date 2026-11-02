सीरीज जीतने के बाद भी पाकिस्तान को पड़ी लताड़, आईसीसी ने काटी जेब

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका को मात देने के बाद जश्न में डूबी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी ने झटका दे दिया है। आईसीसी ने पाकिस्तानी टीम पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना धीमी ओवर गति के कारण लगाया गया है। आईसीसी ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी।

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीन विकेट से हरा दिया था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट खोकर 325 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने 48.3 ओवरों में यह टारगेट हासिल कर लिया था।

समय पर पूरे नहीं किए ओवर हालांकि, पाकिस्तान ने समय पर ओवर पूरे नहीं किए थे और इसी कारण उस पर पांच फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। मेजबान टीम तय समय से एक ओवर पीछे रही थी। आईसीसी की आचार संहिता के मुताबिक, अगर उनकी टीम तय समय में पूरे ओवर नहीं कर पाती है तो जितने ओवर पीछे रही उसके हिसाब से प्रति ओवर पांच फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया जाता है।

आईसीसी के बयान के मुताबिक, पाकिस्तानी कप्तान शाहिन शाह अफरीदी ने इस सजा को कबूल किया और इसी के चलते किसी भी तरह की आधिकारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा रहा था मैच श्रीलंका ने कुसल मेंडिस की शानदार 131 रनों की पारी के दम पर विशाल स्कोर बनाया था। इसमें पवन रत्ननायके के 77 रनों का भी अहम रोल रहा। मेंडिस ने 128 गेंदों पर 12 चौके और दो छक्कों की मदद से शतकीय पारी खेली। वहीं, पवन ने 65 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 77 रन बनाए।