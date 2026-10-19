मोहम्मद रिजवान को मिली खुशखबरी, क्रिकेट में वापसी का रास्ता हुआ साफ

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड दौरे के बीच में से वापस लौटाए गए और फिर जांच के घेरे में आए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को अब राहत मिलती दिख रही है। उनका क्रिकेट में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने उनको फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट प्रेसिडेंट कप में खेलने के लिए हरी झंडी दे दी है।

रिजवान पर ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर लीक करने, सट्टेबाजी जैसे आरोप लगे थे जिसे लेकर उनसे जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी। इसी कारण उन्हें इंग्लैंड दौरे से बीच में ही टीम से बाहर कर दिया गया था और वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था। उनका मोबाइल भी एजेंसी ने जब्त किया था। इसके बाद रिजवान के भविष्य पर संकट नजर आ रहा था। रिजवान के अलावा इमाम उल हक का नाम भी इसमें आया था और उन्हें भी वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था। जांच एजेंसी ने उनसे भी पूछताछ की थी।

कोच को मिला ईमेल पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और सुई नॉर्दन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड के मुख्य कोच मोहम्मद हफीज ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें एक ई-मेल आया है जिसमें रिजवान को खेलने की इजाजत दे दी गई है। वह 19 अक्टूबर से वापसी कर सकते हैं। टूर्नामेंट का पांचवां राउंड सोमवार यानी 19 तारीख से ही शुरू हो रहा है और रिजवान एसएनजीपीएल की कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं।