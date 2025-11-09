Language
    Hong Kong Sixes: आखिरकार पाकिस्तान के हिस्से नसीब हो गया खिताब, कमजोर कुवैत को मात दे जीती ट्रॉफी

    By Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:52 PM (IST)

    पाकिस्तान ने कुवैत को हराकर जीता हांग कांग सिक्सेस का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये छठी बार है जब पाकिस्तान ने ये ट्रॉफी उठाई है। 

    पाकिस्तान ने हांग कांग सिक्सेस का खिताब किया अपने नाम

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वैश्विक क्रिकेट में लगातार निराश झेल रही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रविवार को एक अच्छी खबर आई है। इस टीम ने आखिरकार एक खिताब अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान ने हांग कांग सिक्सेस-2025 का खिताब अपने नाम किया। टिन क्वोंग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड पर खेले गए फाइनल मैच में पाकिस्तान ने कुवैत को मात देकर ये ट्रॉफी उठाई। पाकिस्तान छठी बार ये खिताब जीतकर इतिहास में सबसे सफल टीम बन गई।

    फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने हर विभाग में अपना जलवा बिखेरा और पदार्पण कर रही कुवैत टीम को 43 रनों से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने तीन विकेट पर 135 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। उसके लिए अब्दुल समद ने 13 गेंदों पर 42 और कप्तान अब्बास अफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रनों की तूफानी पारी खेली। कुवैत के मीत भावसार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लेकर विपक्ष को थोड़ी राहत जरूर दी।

    शुरुआती जोश बाद में हुआ ठंडा

    लक्ष्य का पीछा करते हुए कुवैत ने भी शुरुआत में जोश दिखाया। अदनान इदरीस ने पहले ही ओवर में पांच छक्के ठोककर 8 गेंदों में 30 रन बना डाले और मैच को पलटने की उम्मीद जगाई। लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जल्द ही सटीक लाइन-लैग्थ से खेल पर नियंत्रण कर लिया और कुवैत को 92/6 पर रोककर शानदार जीत दर्ज की। कुवैत भले ही फाइनल नहीं जीत सका, लेकिन इस टूर्नामेंट में पहली बार खेलते हुए उसने सबका दिल जीत लिया।

    मेजबान हांग कांग, चीन ने भी अपने प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया, जब उन्होंने प्लेट फाइनल में बांग्लादेश को अविश्वसनीय अंदाज में हराया। बांग्लादेश ने कप्तान अकबर अली (13 गेंदों में 51 रन) की पारी की बदौलत 121 रन बनाए थे। जवाब में हांग कांग को आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए थे और कप्तान आइजाज खान ने मानो जादू कर दिया। उन्होंने लगातार पाँच छक्के जड़कर टीम को जीत दिलाई। वे 21 गेंदों में नाबाद 85 रन बनाकर प्लेट चैम्पियन बने।

    श्रीलंका का सुखद अंत

    वहीं, बाउल फ़ाइनल में श्रीलंका ने अपने अभियान का सुखद अंत किया। सचिता जयथिलके की 13 गेंदों में 52 रनों की पारी ने टीम को दो विकेट के नुकसान पर 106 रनों तक पहुँचाया। यूएई की पारी कभी रफ्तार नहीं पकड़ सकी और दो विकेट कोकर 85 रनों पर सिमट गई। इस तरह श्रीलंका ने बाउल चैम्पियनशिप अपने नाम की और टूर्नामेंट का समापन एक और धमाकेदार जीत के साथ हुआ।