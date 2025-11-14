PAK vs SL 2nd ODI: इस्लामाबाद बम ब्लास्ट के बाद PCB अध्यक्ष Mohsin Naqvi ने यूं जीता दिल, इंटरनेट पर वीडियो VIRAL

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mohsin Naqvi: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोह्सिन नक़वी ने दूसरी वनडे मैच से पहले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका टीमों के खिलाड़ियों और अधिकारियों से मुलाकात की। यह बैठक उस समय आयोजित हुई जब हाल ही में इस्लामाबाद के पास आत्मघाती बम हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इस मुलाकात का मकसद टीम के मनोबल को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना था कि बोर्ड खिलाड़ियों और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नकवी ने दोनों टीमों से बातचीत की, खासतौर से श्रीलंका टीम को उनके इस दौरे को जारी रखने पर धन्यवाद दिया। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रावलपिंडी स्टेडियम में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए उन्हें हौसला देते हुए देखा जा रहा है।

PAK vs SL 2nd ODI से पहले Mohsin Naqvi का दिल जीत लेने वाला वीडियो दरअसल, श्रीलंका क्रिकेट टीम मौजूदा समय में पाकिस्तान दौरे पर है, जहां वह तीन मुकाबले की वनडे सीरीज़ खेल रही है। इस सीरीज़ को हाल ही में उस हमले के कारण खतरा माना जा रहा था, जो टीम के होटल से लगभग 17 किलोमीटर दूर हुआ था। इस्लामाबाद में हुए इस हमले में 12 लोगों की जान गई और 27 घायल हुए, जिसके बाद खिलाड़ियों को अपनी सुरक्षा को लेकर डर सताने लगा।

घटना के बाद श्रीलंका के कुछ खिलाड़ियों ने लौटने की इच्छा जताई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार आठ खिलाड़ी सुरक्षितता को लेकर चिंतित थे। हालांकि Sri Lanka Cricket बोर्ड ने ये निर्देश दिया कि सभी खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और मैनेजमेंट पाकिस्तान में ही रहें और दौरा पूरा करें।