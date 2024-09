कौन हैं Nahid Rana? Babar Azam की रातों की उड़ाई नींद; 2 मैच में दो बार बनाया अपना शिकार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Who is Nahid Rana: पाकिस्तान और बांग्लादेश (PAK vs BAN Test) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान टीम के दिग्गज बाबर आजम बल्ले से फ्लॉप नजर आए। बांग्लादेश के खिलाफ बाबर दूसरे टेस्ट में भी कुछ खास नहीं कर सके और पहली पारी के बाद दूसरी पारी में महज 11 रन पर आउट हुए।

बाबर आजम का विकेट बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने लिया, जो अभी महज तीसरा टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं। ऐसे में फैंस नाहिद राणा के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक है। आइए जानते हैं कौन हैं नाहिद राणा, जो बाबर आजम के लिए काल साबित हुए।