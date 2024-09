NZ vs AFG Test 2024: भारत में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पर बरसाए फूल, होटल में हुआ भव्य स्वागत; अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत

अफगानिस्तान ने पहले भी भारत में मेजबान के रूप में खेला है, जहां बीसीसीआई ने उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की हैं। हालांकि, यह एकमात्र टेस्ट मैच भारत में खेलने का उनका पहला मौका होगा।

अब तक अफगानिस्तान ने कुल नौ टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से तीन भारत में खेले गए हैं। उन्होंने 2018 में बेंगलुरु में भारत के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। इसके बाद 2019 में आयरलैंड और वेस्ट इंडीज की मेजबानी की थी।

New Zealand will play a one-off Test against Afghanistan and a three-match Test series against India. pic.twitter.com/jWi5ZvX08w — ANI (@ANI) September 5, 2024

Welcome @BlackCaps

Video: The New Zealand team has arrived at the hotel in Greater Noida, India, for the one-off Test match against Afghanistan's national team.#AfghanAtalan | #AFGvNZ | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/UlQApG5UXP— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 5, 2024