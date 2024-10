बता दें कि भारत में होने वाली ये वनडे सीरीज काफी अहम है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज को अगले साल भारत में होने वाले ODI विश्व कप की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रहा है। कोच सॉयर ने दौरे के महत्व को बताते हुए कहा कि भारत का दौरा विश्व क्रिकेट में एक अद्भुत अनुभव है। वनडे सीरीज जीतने के साथ-साथ, यह अगले साल के ODI विश्व कप की तैयारी के लिए भी महत्वपूर्ण होगी।

भारत महिला टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम में लॉरेन डाउन की वापसी भी हुई है, जिन्होंने जुलाई में मैटरनिटी ब्रेक के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की।

न्यूजीलैंड टीम अपनी विश्व कप जीत के मोमेंटम को जारी रखते हुए अगले मिशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार है। सॉयर ने कहा कि यह समूह के लिए टी20 विश्व कप चैंपियन बनने का एक अद्भुत 24 घंटे रहा है। हम इस जीत का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जब हम भारत पहुंचेंगे, तो हमें फिर से फोकस करना होगा।

सोफी डिवाइन (कप्तान), सूजी बेट्स, ईडन कार्सन, लॉरेन डाउन, इजी गेज (विकेटकीपर), मैडी ग्रीन, ब्रूक हॉलिडे, पॉली इंग्लिस (विकेटकीपर), फ्रैन जोनास, जेस केर, अमेलिया केर, मौली पेनफोल्ड, जॉर्जिया प्लिमर, हन्ना रोव, ली ताहुहु

Squad News | @OtagoCricket Sparks wicketkeeper-batter Polly Inglis has earned her maiden call-up to the WHITE FERNS as part of the ODI squad to face India in a three-game series in Ahmedabad later this week. Full story | https://t.co/tInlbth2CM #INDvNZ #CricketNation pic.twitter.com/HmeGfvVfWS— WHITE FERNS (@WHITE_FERNS) October 21, 2024