मार्क चैपमैन ने न्‍यूजीलैंड के लिए सीमित ओवर क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्‍होंने फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट में भी उम्‍दा प्रदर्शन किया और 41.9 की औसत रखते हुए 6 शतक जड़े। इसमें 2020 में ओवल में भारत ए के खिलाफ न्‍यूजीलैंड ए की तरफ से खेलते हुए 114 रन की पारी शामिल है।

चैपमैन ने पिछली गर्मी में एसेस प्‍लंकेट शील्‍ड में तीन मैच खेले, जिसमें 40 की औसत से 245 रन बनाए। इसमें फरवरी में डुनेडिन में ओटागो वोल्‍ट्स के खिलाफ 123 रन की पारी शामिल है।

चयनकर्ता वेल्‍स ने कहा कि चैपमैन के पास सही शैली है, जो उन्‍हें उप-महाद्वीप में सफलता दिला सकता है। उन्‍होंने कहा, ''हमें विश्‍वास है कि मार्क स्पिन के खिलाफ हमारे सर्वश्रेष्‍ठ बल्‍लेबाजों में से एक है और उप-महाद्वीप में उनका रिकॉर्ड अच्‍छा है। मार्क ने अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर स्पिन को खेलने की क्षमता दिखाई और वो किसी भी तरह की परिस्थिति में सफल होना जानते हैं।''

ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल टेस्‍ट स्‍क्‍वाड के साथ केवल एक मैच के लिए भारत आएंगे। इसके बाद वह अपने दूसरे बच्‍चे के जन्‍म के लिए न्‍यूजीलैंड लौट जाएंगे। ईश सोढ़ी शेष सीरीज में स्पिनर की भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के लिए चुनी गई टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Our Test squad for the upcoming three-Test series against India, starting in Bengaluru next Wednesday.