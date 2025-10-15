T20 World Cup 2026 खेलेंगे नेपाल और ओमान, 19 टीमों का नाम हुआ तय; एक स्थान के लिए 3 दावेदार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में साल 2026 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। इसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी। मुख्य टूर्नामेंट के लिए जहां कुछ टीमों के नाम पहले ही तय हो गए थे तो कुछ को रीजनल क्वालीफायर राउंड खेलकर मेगा इवेंट के लिए अपनी जगह बनाने का मौका मिला।

इसमें से अक्टूबर महीने की शुरुआत तक कुल 17 टीमों के नाम तय हो गए थे। बाकी तीन टीमों का फैसला एशिया-ईस्ट पेसेफिक क्वालीफायर राउंड से होना था। इसमें से 2 टीमों के नाम तय हो गए हैं। अब मेगा इवेंट में कुल 19 टीमें अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। इसमें एक नाम नेपाल का भी शामिल है। दूसरी टीम ओमान है।

नेपाल और ओमान क्वालीफाई एशिया-ईस्ट पेसेफिक क्वालीफायर राउंड में नेपाल और ओमान दोनों का ग्रुप स्टेज के बाद सुपर सिक्स में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। नेपाल की टीम ने सुपर सिक्स राउंड में तीन मैच खेले और तीनों को अपने नाम किए। साथ ही वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी अपनी टिकट लेने में कामयाब रहे।

नेपाल ने साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी अपनी जगह पक्की की थी। वह तीसरी बार इस टूर्नामेंट के इतिहास में खेलते हुए नजर आएंगे। नेपाल के अलावा ओमान की टीम ने भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया है। उन्होंने भी सुपर सिक्स में अपने तीन मैचों में जीत हासिल की।

तीन टीमों के बीच लड़ाई टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जहां 19 टीमों के नाम तय हो चुके हैं तो वहीं अब सिर्फ एक स्थान खाली है। इसके लिए तीन टीमें रेस में बनी हुई हैं। एशिया-ईस्ट पेसेफिक क्वालीफायर राउंड को देखा जाए तो उसमें सुपर सिक्स की प्वाइंट्स टेबल में यूएई, जापान और कतर के पास मौका है।