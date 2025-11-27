मुंबई और वड़ोदरा में खेला जाएगा WPL का चौथा सीजन, 9 जनवरी से फटाफट क्रिकेट की होगी शुरुआत

महिला प्रीमियर लीग का चौथा सीजन भी दो हाफ में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला हाफ डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी मैदान पर महिला वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेल गया था। पहले हाफ के बाद इसे वडोदरा ले जाया जाएगा, जहां फाइनल 5 फरवरी को होगा।