    मुंबई और वड़ोदरा में खेला जाएगा WPL का चौथा सीजन, 9 जनवरी से फटाफट क्रिकेट की होगी शुरुआत

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 04:38 PM (IST)

    महिला प्रीमियर लीग का चौथा सीजन भी दो हाफ में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला हाफ डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी मैदान पर महिला वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेल गया था। पहले हाफ के बाद इसे वडोदरा ले जाया जाएगा, जहां फाइनल 5 फरवरी को होगा।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन के लिए बीसीसीआई ने डेट और वेन्यू का एलान कर दिया गया है। चौथे सीजन का आगाज 9 जनवरी से होगा। सीजन का फाइनल मैच 5 फरवरी को खेला जाएगा। मैच नवी मुंबई और वड़ोदरा में खेले जाएंगे।

