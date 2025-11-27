मुंबई और वड़ोदरा में खेला जाएगा WPL का चौथा सीजन, 9 जनवरी से फटाफट क्रिकेट की होगी शुरुआत
महिला प्रीमियर लीग का चौथा सीजन भी दो हाफ में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला हाफ डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी मैदान पर महिला वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेल गया था। पहले हाफ के बाद इसे वडोदरा ले जाया जाएगा, जहां फाइनल 5 फरवरी को होगा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन के लिए बीसीसीआई ने डेट और वेन्यू का एलान कर दिया गया है। चौथे सीजन का आगाज 9 जनवरी से होगा। सीजन का फाइनल मैच 5 फरवरी को खेला जाएगा। मैच नवी मुंबई और वड़ोदरा में खेले जाएंगे।
🚨 NEWS 🚨— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
The #TATAWPL 2026 will be held from 9th January to 5th February in Navi Mumbai and Vadodara 🙌
The DY Patil Stadium in Navi Mumbai will host the opener.
The BCA Stadium in Vadodara will host the final. 🏟️#TATAWPLAuction pic.twitter.com/11L5ioLQxN
