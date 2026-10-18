इमरान खान के समर्थन का इंग्लैंड के दिग्गजों ने भुगता नुकसान, पीसीबी ने नहीं दी नौकरी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इंग्लैंड के दो दिग्गज कमेंटेटरों को नौकरी नहीं दी है और इसका कारण उनका इमरान खान का समर्थन करना माना जा रहा है। पाकिस्तान को इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ ट्राई सीरीज खेलनी है जिसकी शुरुआत 18 अक्टूबर से हो रही है और यह सीरीज 31 तक चलेगी।

इस सीरीज के लिए पीसीबी ने अपने कमेंटेटरों की लिस्ट जारी की जिसमें इंग्लैंड के माइकल एथर्टन और नासिर हुसैन का नाम नहीं है। दो महीने पहले इन दोनों ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू किया था जो इस समय जेल में बंद हैं।

इमरान के फेवर में उठाई आवाज यह दोनों उन लोगों में से रहे हैं जिन्होंने लगातार इमरान खान को जेल से छोड़ने को लेकर आवाज उठाई है और पाकिस्तान को निशाने पर लिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रावलपिंडी जेल में कैद किया गया है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दो महीने पहले लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान एथर्टन ने इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पिता को जेल में मारने की साजिश की जा रही है।