नाना पाटेकर के निधन से खेल जगत भी सदमे में, शिखर धवन-अजिंक्य रहाणे ने भावुक पोस्ट लिखकर दी श्रद्धांजलि
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार, वह गोवा स्थित अपने आवास पर बेहोश पाए गए थे। उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गोवा के मणिपाल अस्पताल के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने बताया कि मेडिकल टीम ने लगातार 45 मिनट तक सीपीआर देकर उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। शुरुआती जांच में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) बताया जा रहा है।
इस दुखद खबर के सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री से लेकर खेल जगत तक में मातम छा गया है। क्रिकेटर शिखर धवन ने भी उनके निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पूर्व भारतीय ओपनर ने एक्स पर अपनी भावनाएं शेयर करते हुए लिखा, "आज भारतीय सिनेमा ने एक अनमोल कलाकार को खो दिया है। नाना पाटेकर साहब का काम और उनका अभिनय आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। ओम शांति।"
Indian cinema has lost a truly special talent today. Nana Patekar saab, your work will continue to inspire generations. Om Shanti. 🙏 https://t.co/LNcJpnTVUB— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) October 8, 2026
बेहतरीन अभिनेता थे
अजिंक्य रहाणे ने लिखा, नाना पाटेकर जी सचमुच एक बेहतरीन अभिनेता थे, जिनके काम ने कई पीढ़ियों को प्रेरित और उनका मनोरंजन किया है। उनके निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।
Nana Patekar ji was a truly remarkable actor whose work has inspired and entertained generations. Very sad to hear about his passing. May his soul rest in peace. 🙏🏼— Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) October 8, 2026
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