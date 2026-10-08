स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार, वह गोवा स्थित अपने आवास पर बेहोश पाए गए थे। उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गोवा के मणिपाल अस्पताल के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने बताया कि मेडिकल टीम ने लगातार 45 मिनट तक सीपीआर देकर उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। शुरुआती जांच में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) बताया जा रहा है।

इस दुखद खबर के सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री से लेकर खेल जगत तक में मातम छा गया है। क्रिकेटर शिखर धवन ने भी उनके निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पूर्व भारतीय ओपनर ने एक्स पर अपनी भावनाएं शेयर करते हुए लिखा, "आज भारतीय सिनेमा ने एक अनमोल कलाकार को खो दिया है। नाना पाटेकर साहब का काम और उनका अभिनय आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। ओम शांति।"