आईएएनएस, ढाका। बांग्लादेश के सबसे सफल टेस्ट रन-स्कोरर और सबसे अनुभवी क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम 2027 में अपने घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के विरुद्ध होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे।

इस बात की पुष्टि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने ढाका में बोर्ड के मुख्यालय में की। उन्होंने बताया कि मुशफिकुर ने कुछ दिन पहले फोन पर उन्हें अपने इस फैसले के बारे में जानकारी दी थी।

तमीम ने बताया कि उन्होंने मुशफिकुर से खुद इस बात की घोषणा करने के लिए कहा था, लेकिन क्रिकेटर ने उनसे अपनी ओर से यह बात बताने का अनुरोध किया। इंग्लैंड की टीम अगले साल फरवरी में दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी।