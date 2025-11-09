एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे माही... MS Dhoni ने फैन के लिए जो किया, वो इंटरनेट पर तेजी से हो रहा VIRAL
MS Dhoni: एमएस धोनी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह एक फैन की बाइक और हाथ पर ऑटोग्राफ देते दिख रहे हैं। धोनी ने फैन की पसंद के अनुसार उन्हें ऑटोग्राफ दिया, जिससे उनके स्वभाव की सराहना हो रही है। इस बीच, चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने पुष्टि की है कि धोनी 2026 के आईपीएल में भी खेलेंगे, जो उनके फैंस के लिए एक बड़ी खबर है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। MS Dhoni Video: एमएस धोनी को भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेते हुए काफी समय हो गया हो, लेकिन आईपीएल में उनका खेलना जारी है। धोनी की लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है। 44 साल के धोनी ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहते हैं और सिर्फ आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की जर्सी में नजर आते हैं। लेकिन हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन उनसे ऑटोग्राफ लेता दिख रहा है।
MS Dhoni का वीडियो हुआ VIRAL
दरअसल, वीडियो में देखा गया कि एक फैन एमएस धोनी (MS Dhoni) से पहले अपनी लाल मोटरसाइकिल पर ऑटोग्राफ देने की रिक्वेस्ट करता है और धोनी मुस्कुराते हुए उस पर साइन कर देते हैं। इसके बाद फैन उनसे अपने हाथ पर ऑटोग्राफ देने की भी गुजारिश करता है।
फैन ने कहा कि धोनी अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में साइन कर दें, लेकिन धोनी ने फिर जो किया उससे उनका दिन बन गया। माही ने कहा कि नहीं, तुम बताओ कैसे चाहिए? फिर फैन ने दिशा बताई और धोनी ने उसी तरह साइन किया।
धोनी का यह व्यवहार और उनका अंदाज फैंस को खूब पसंद आया। यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर होते ही वायरल हो गया और 24 घंटों में 2 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल गए।
IPL 2026 में भी खेलेंगे धोनी
CSK के CEO कासी विश्वनाथन ने बताया कि एमएस धोनी 2026 के आईपीएल में भी खेलने वाले हैं। धोनी 2008 से ही CSK के साथ जुड़े हुए हैं और 2025 IPL में भी उन्होंने बीच में वापस कप्तानी संभाली थी, जब नए कप्तान रुतुराज गायकवाड़ चोटिल होकर बाहर हो गए थे।
2025 सीजन CSK के लिए अच्छा नहीं रहा और टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही।
विश्वनाथन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वह अगले आईपीएल में जरूर खेलेंगे। बता दें कि साल 2016 और 2017 में CSK के प्रतिबंध के अलावा, धोनी लगातार टीम का हिस्सा रहे हैं।
अगर वह 2026 में खेलते हैं, तो यह CSK के साथ उनका 17वां सीजन और कुल मिलाकर 19वां IPL सीजन होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।