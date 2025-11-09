एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे माही... MS Dhoni ने फैन के लिए जो किया, वो इंटरनेट पर तेजी से हो रहा VIRAL

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। MS Dhoni Video: एमएस धोनी को भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेते हुए काफी समय हो गया हो, लेकिन आईपीएल में उनका खेलना जारी है। धोनी की लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है। 44 साल के धोनी ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहते हैं और सिर्फ आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की जर्सी में नजर आते हैं। लेकिन हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन उनसे ऑटोग्राफ लेता दिख रहा है।

MS Dhoni का वीडियो हुआ VIRAL दरअसल, वीडियो में देखा गया कि एक फैन एमएस धोनी (MS Dhoni) से पहले अपनी लाल मोटरसाइकिल पर ऑटोग्राफ देने की रिक्वेस्ट करता है और धोनी मुस्कुराते हुए उस पर साइन कर देते हैं। इसके बाद फैन उनसे अपने हाथ पर ऑटोग्राफ देने की भी गुजारिश करता है।

फैन ने कहा कि धोनी अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में साइन कर दें, लेकिन धोनी ने फिर जो किया उससे उनका दिन बन गया। माही ने कहा कि नहीं, तुम बताओ कैसे चाहिए? फिर फैन ने दिशा बताई और धोनी ने उसी तरह साइन किया।