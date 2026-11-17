स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एमएस धोनी मैदान पर अक्सर शांत दिखाई देते हैं। बहुत कम ही ऐसे मौके आए हैं, जब उन्होंने अपना आपा खोया। आईपीएल में एक बार उनका ऐसा रूप देखने को मिला, जो इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। धोनी मैच के दौरान मैदान पर आ गए थे। उन्होंने अपना आपा खो दिया था और अंपायर से बहस की थी। बाद में माही ने बताया था कि उनके करियर की ये सबसे बड़ी गलती थी।

धोनी ने मंगलवार, 17 नवंबर को आईपीएल से संन्यास की घोषणा की। वे अब चेन्नई सुपर किंग्स के मेंटर को रूप में दिखाई देंगे। धोनी ने इसी के साथ आईपीएल के अपने 18 सालों के करियर को विराम दिया। हालांकि, 2019 में घटी उस घटना का धोनी को सबसे अधिक पछतावा रहा। उन्होंने माना था कि उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी।

एमएस धोनी जब मैदान में घुस आए थे आईपीएल 2019 में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। इस दौरान पारी का आखिरी ओवर चल रहा था। राजस्थान के लिए दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने धीमी गति से गेंदबाजी करने का फैसला किया लेकिन गेंद उनके हाथ से छूट गई और अंपायर ने इसे नो-बॉल करार नहीं दिया। धोनी को इससे गुस्सा आया और उन्होंने अपना आपा खो दिया।