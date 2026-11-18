स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने मंगलवार को आईपीएल (IPL) से संन्यास ले लिया। उनका प्लेयर के रूप में आईपीएल का सफर खत्म हो गया। वो अगले सीजन से टीम में मेंटर की भूमिका निभाएंगे। धोनी के संन्यास के बाद उनकी पत्नी साक्षी ने फैंस और उनके लिए खास पोस्ट शेयर किया।

साक्षी ने पोस्ट के जरिए फैंस को धोनी के करियर के दौरान सपोर्ट करने और प्यार देने के लिए धन्यवाद कहा। साथ ही साक्षी ने कहा कि उन्हें धोनी पर बहुत गर्व है। साक्षी ने फैंस को किया धन्यवाद साक्षी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए कहा कि नई शुरूआत के लिए पुराने चैप्टर्स का खत्म होना जरूरी है। उन्होंने धोनी को प्यार देने के लिए हर एक फैंस को तहे दिल से शक्रिया किया।

साक्षी ने लिखा, 'कुछ चैप्टर्स का खत्म होना जरूरी होता है ताकि खूबसूरत नए चैप्टर्स की शुरूआत हो सके। उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इतने सालों में माही को प्यार दिया, उनका साथ दिया और उन पर भरोसा किया, चाहे हम आपको पर्सनली जानते हों या नहीं। हम इस प्यार के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। नई शुरूआत, नए एडवेंचर और ढेर सारी खूबसूरत यादों के नाम। तुम पर बहुत गर्व है माही। हमेशा।'