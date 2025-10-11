एमएस धोनी को देखकर बच्चे ने किया ये काम, माही ने तुरंत कहा 'ना-ना', देखें Video
एमएस धोनी की फैन फॉलोइंग काफी है। वह जहां जाते हैं वहां उनके फैंस मौजूद रहते हैं। धोनी की झलक पाने की कोशिश हर कोई करता है। बच्चे तो धोनी से मिलने का सपना देखते हैं। ऐसे ही एक बच्चे का सपना साकार हुआ है और वह धोनी से मिला है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मदुरई के पास चिंतामणि में वेलामल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर वहां काफी भीड़ देखने को मिली जो अक्सर धोनी के मौजूदगी में देखने को मिलती है। स्टेडियम में धोनी ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। इस दौरान एक बच्चा ने कुछ ऐसा काम करने की कोशिश की जो आम है लेकिन फिर धोनी ने जो किया उसने सभी का दिल जीत लिया।
धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। अब वह सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। उन्होंने पिछले साल चेन्नई सुपरकिंग्स की कप्तानी की थी। इस सीजन भी वह टीम की पीली जर्सी में दिखेंगे। भारत को तीन आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान की फैन फॉलोइंग काफी है और जब बात चेन्नई की आए तो इसका कोई जवाब ही नहीं है।
बच्चे ने छुए धोनी के पैर
धोनी जब स्टेडियम में बैटिंग करने आ रहे थे। तभी विकेटकीपिंग कर रहे एक छोटे से बच्चे ने उनके पैर छुए। इस दौरान धोनी की बॉडी लैंग्वेज देख लग रहा था कि वह बच्चे को मना कर रहे हैं। फिर धोनी ने उस बच्चे से हाथ मिलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। धोनी ने इस दौरान कुछ गेंदें खेलीं। धोनी मुंबई से मदुरई आए थे। ये तमिलनाडु के दूसरे सबसे बड़ा स्टेडियम बताया जा रहा है।
300 करोड़ में बना स्टेडियम
इस स्टेडियम की लागत 300 करोड़ बताई जा रही है। पूरा स्टेडियम 12.5 एकड़ में बना है जिसमें इंटरनेशनल स्टेडियम की काफी विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। सुबह से ही स्टेडियम के पास धोनी के फैंस का जमावड़ा लगा था। वह पहली बार इस शहर में आ रहे थे। पूरे स्टेडियम में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था थी।
