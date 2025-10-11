Language
    एमएस धोनी को देखकर बच्चे ने किया ये काम, माही ने तुरंत कहा 'ना-ना', देखें Video

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 10:48 AM (IST)

    एमएस धोनी की फैन फॉलोइंग काफी है। वह जहां जाते हैं वहां उनके फैंस मौजूद रहते हैं। धोनी की झलक पाने की कोशिश हर कोई करता है। बच्चे तो धोनी से मिलने का सपना देखते हैं। ऐसे ही एक बच्चे का सपना साकार हुआ है और वह धोनी से मिला है। 

    एमएस धोनी से मिलने का सपना हर क्रिकेटर का होता है

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मदुरई के पास चिंतामणि में वेलामल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर वहां काफी भीड़ देखने को मिली जो अक्सर धोनी के मौजूदगी में देखने को मिलती है। स्टेडियम में धोनी ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। इस दौरान एक बच्चा ने कुछ ऐसा काम करने की कोशिश की जो आम है लेकिन फिर धोनी ने जो किया उसने सभी का दिल जीत लिया।

    धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। अब वह सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। उन्होंने पिछले साल चेन्नई सुपरकिंग्स की कप्तानी की थी। इस सीजन भी वह टीम की पीली जर्सी में दिखेंगे। भारत को तीन आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान की फैन फॉलोइंग काफी है और जब बात चेन्नई की आए तो इसका कोई जवाब ही नहीं है।

    बच्चे ने छुए धोनी के पैर

    धोनी जब स्टेडियम में बैटिंग करने आ रहे थे। तभी विकेटकीपिंग कर रहे एक छोटे से बच्चे ने उनके पैर छुए। इस दौरान धोनी की बॉडी लैंग्वेज देख लग रहा था कि वह बच्चे को मना कर रहे हैं। फिर धोनी ने उस बच्चे से हाथ मिलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। धोनी ने इस दौरान कुछ गेंदें खेलीं। धोनी मुंबई से मदुरई आए थे। ये तमिलनाडु के दूसरे सबसे बड़ा स्टेडियम बताया जा रहा है।

    <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A beautiful moment in Madurai 🥹<br>A young fan touched MS Dhoni’s feet — pure respect, pure love ❤️💛<a href="https://twitter.com/hashtag/MSDhoni%F0%93%83%B5?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#MSDhoni𓃵</a> <a href="https://t.co/E1lDXxsnoi">pic.twitter.com/E1lDXxsnoi</a></p>&mdash; Rana Ahmed (@RanaAhmad056) <a href="https://twitter.com/RanaAhmad056/status/1976264137392164874?ref_src=twsrc%5Etfw">October 9, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

    300 करोड़ में बना स्टेडियम

    इस स्टेडियम की लागत 300 करोड़ बताई जा रही है। पूरा स्टेडियम 12.5 एकड़ में बना है जिसमें इंटरनेशनल स्टेडियम की काफी विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। सुबह से ही स्टेडियम के पास धोनी के फैंस का जमावड़ा लगा था। वह पहली बार इस शहर में आ रहे थे। पूरे स्टेडियम में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था थी।