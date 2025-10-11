एमएस धोनी को देखकर बच्चे ने किया ये काम, माही ने तुरंत कहा 'ना-ना', देखें Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मदुरई के पास चिंतामणि में वेलामल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर वहां काफी भीड़ देखने को मिली जो अक्सर धोनी के मौजूदगी में देखने को मिलती है। स्टेडियम में धोनी ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। इस दौरान एक बच्चा ने कुछ ऐसा काम करने की कोशिश की जो आम है लेकिन फिर धोनी ने जो किया उसने सभी का दिल जीत लिया।

धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। अब वह सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। उन्होंने पिछले साल चेन्नई सुपरकिंग्स की कप्तानी की थी। इस सीजन भी वह टीम की पीली जर्सी में दिखेंगे। भारत को तीन आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान की फैन फॉलोइंग काफी है और जब बात चेन्नई की आए तो इसका कोई जवाब ही नहीं है।

बच्चे ने छुए धोनी के पैर धोनी जब स्टेडियम में बैटिंग करने आ रहे थे। तभी विकेटकीपिंग कर रहे एक छोटे से बच्चे ने उनके पैर छुए। इस दौरान धोनी की बॉडी लैंग्वेज देख लग रहा था कि वह बच्चे को मना कर रहे हैं। फिर धोनी ने उस बच्चे से हाथ मिलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। धोनी ने इस दौरान कुछ गेंदें खेलीं। धोनी मुंबई से मदुरई आए थे। ये तमिलनाडु के दूसरे सबसे बड़ा स्टेडियम बताया जा रहा है।