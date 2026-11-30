स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का समापन रविवार को हो गया। श्रीलंका ए ने पाकिस्तान ए को एक रोमांचक मैच में एक विकेट से हराकर खिताब जीत लिया। श्रीलंका के निशान मदुश्का ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए। मगर प्लेयर ऑफ द सीरीज उन्हीं के साथी खिलाड़ी लसिथ क्रूसपुले को मिला।

भारतीय टीम के युवा स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ धमाकेदार दोहरा शतक जड़ा था। इसके बावजूद वो रनों के मामले में टॉप पर नहीं रहे। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज 1- निशान मदुश्का- श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज निशान मदुश्का ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने फाइनल में भी 87 रनों की पारी खेली और टीम को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। मदुश्का ने पांच मैचों में 96.67 की औसत से 290 रन ठोके।

2- लसिथ क्रूसपुले- श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज लसिथ क्रूसपुले रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर रहे। मगर प्लेयर ऑफ द सीरीज उनको ही दिया गया। लसिथ ने पांच मैचों में 286 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 57.20 का रहा।