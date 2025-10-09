Asia Cup Trophy Controversy: मॉब लिंचिंग का शिकार हुए मोहसिन नकवी, सेना की मदद से बची जान!

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) प्रमुख और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी मॉब लिंचिंग का शिकार हो गए। इसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वह रिसेप्शन में शामिल होने गए थे, उस दौरान एशिया कप ट्रॉफी विवाद के बारे में सवाल पूछे गए।

पिछले महीने दुबई में एशिया कप फाइनल में भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद एक बड़ा विवाद सामने आया था। मैच के बाद सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम को औपचारिक रूप से ट्रॉफी नहीं दी गई क्योंकि नकवी ट्रॉफी और विजेता टीम के पदक लेकर स्टेडियम से भाग गए।

ट्रॉफी ECB के पास एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले हफ्ते एशिया कप ट्रॉफी अब अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ECB) के पास है। अभी यह तय नहीं है कि ट्रॉफी भारत को कब और कैसे सौंपी जाएगी। हालांकि, इस सप्ताह की शुरुआत में कराची में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद की शादी के रिसेप्शन के दौरान नकवी से एशिया कप ट्रॉफी विवाद के बारे में सवाल पूछे गए थे।

रिपोर्टर ने पूछा सवाल सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में नकवी ने मीडिया के सवालों को टाल दिया। सेना के जवानों और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी द्वारा उनकी कार तक ले जाया गया। वीडियो में एक रिपोर्टर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि एशिया कप ट्रॉफी का भविष्य क्या है?

नकवी के खिलाफ नियमों का उल्लंघन नकवी पर जिम्मेदारी संहिता और औपचारिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। नकवी ने विजेता भारतीय टीम को एशिया कप ट्रॉफी सौंपने से इनकार कर दिया। इस कदम ने स्थापित औपचारिक प्रोटोकॉल और विजेताओं को सम्मानित करने के एसीसी प्रमुख के रूप में उनके मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया, जिससे शर्मिंदगी हुई।