टीम इंडिया से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी को बंगाल की टीम में भी नहीं मिली जगह, छोटे भाई को मिला मौका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड दौरे के लिए जब भारतीय क्रिकेट टीम का एलान हुआ तो उसमें एक नाम पर सभी की नजरें थीं। वो नाम था मोहम्मद शमी का। शमी एक बार फिर टीम में नहीं चुने गए। शमी लगातार घरेलू मैच खेलकर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन रविवार से शुरू हुए रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड में उनका नाम बंगाल की प्लेइंग-11 में भी नहीं था।

बंगाल का सामना दिल्ली के पालम मैदान पर खेले जा रहे मैच में सर्विसेस से है। इस मैच में जब बंगाल की प्लेइंग-11 सामने आई तो शमी का नाम नहीं था। टीम में उनकी जगह उनके छोटे भाई मोहम्मद कैफ का नाम था।

नहीं पता वजह अब शमी को बंगाल की प्लेइंग-11 में क्यों शामिल नहीं किया गया है इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बहुत संभावना है कि उनको किसी तरह की चोट लग गई हो और वह बाहर हो गए हों। या फिर उन्होंने खुद इस मैच में आराम करने का फैसला किया हो। शमी रणजी ट्रॉफी के माध्यम से टीम इंडिया में अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। लंबे समय से वह वापसी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलेक्शन कमेटी उनकी सुन नहीं रही है। ऐसे में शमी जाहिर तौर पर निराश होंगे।