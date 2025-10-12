IND W vs AUS W: वर्ल्ड कप मैच के दौरान मिताली राज को मिला खास सम्मान, मंधाना की वजह से छा गया पूर्व कप्तान का नाम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में रविवार को भारतीय टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से है। ये मैच विशाखापट्टनम के एसए-वीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच के दौरान भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज और पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज रवि कल्पना को आंध्र प्रदेश क्रिकेट संघ ने खास सम्मान दिया है।

मिताली राज महिला क्रिकेट की महान बल्लेबाजों में गिनी जाती हैं। राज्य संघ ने उन्हें विशेष सम्मान दिया है। मिताली ने साल 2022 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया था। वह 23 साल तक भारतीय टीम का हिस्सा रहीं और लंबे समय तक कप्तानी की।

मिताली के नाम स्टैंड एसीए ने विशाखापट्टनम स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम मिताली के नाम पर कर दिया है। वहीं कल्पना के नाम स्टेडियम के एक गेट का नाम रखा गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले दोनों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी मौजूद रहे। ये फैसला भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की अपील के बाद लिया गया। उन्होंने आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश से इस बात की अपील की थी जिसे उनकी सरकार ने मान लिया। जय शाह के अलावा इस मौके पर बीसीसीआई के नए अध्यक्ष मिथुन मिन्हास भी मौजूद रहे।