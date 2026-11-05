ICC Rankings: सिर्फ 8 दिन में ही मार्को यानसेन की बादशाहत खत्म, मिचेल स्टार्क ने फिर हासिल की नंबर-1 की कुर्सी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत मिचेल स्टार्क एक बार फिर गेंदबाजों की रैंकिंग्स में नंबर-1 पर काबिज हो गए हैं। उन्होंने मार्को यानसेन को पीछे छोड़ा, जिन्होंने पिछले ही हफ्ते ये उपलब्धि पहली बार हासिल की थी।

स्टार्क ने तीसरे टेस्ट की पहली पारी में 72 रन देकर छह विकेट झटके थे। इसके अलावा दूसरी पारी में उन्होंने तीन विकेट लिए, जिसका उन्हें फायदा रैंकिंग्स में मिला। वहीं यानसेन ने दूसरे टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर पहला स्थान हासिल किया था। उन्होंने गेंदबाजी के साथ-साथ ऑलराउंडर्स की रैंकिंग्स की टॉप पोजिशन पर कब्जा जमाया था। यानसेन ने इस दौरान रवींद्र जडेजा के बादशाहत को खत्म किया था।