LPL 2024: Matheesha Pathirana की कातिलाना यॉर्कर, मुस्कुराते हुए उखाड़े दो बल्लेबाजों के विकेट, देखें Video

इस मैच में मार्वल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी की। टीम ने 19.5 ओवरों में अपने सभी विकेट खो दिए और 138 रन बनाए। आखिरी ओवर में पथिराना ने दो गेंदों पर दो विकेट लिए वो भी अपनी यॉर्कर गेंद पर। 20वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने महीश तीक्षणा को बेहतरीन यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। ये यॉर्कर सीधे तीक्षणा के पैरों में गई और उनका लेग स्टंप ले उड़ी।

इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने जैफ्री वांडरसे का विकेट निकाला। इस बार भी पथिराना ने इसी अंदाज में जैफ्री के डंडे उड़ाए। इस बार भी गेंद उन्होंने ठीक पैरों पर फेंकी और जैफ्री का लेग स्टंप उड़ गया। पथीराना ने इस मैच में चार ओवरों में 25 रन देकर दो विकेट लिए।

The first time was so nice, Pathirana had to do it twice! 😮

Watch #LPLonFanCode for such fiery cricketing action 🔥 pic.twitter.com/YFCguNQwXc