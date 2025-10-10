लड़ाई करने के बाद भी पृथ्वी शॉ को मिली टीम में जगह, जलज सक्सेना भी हुए खुश
भारतीय टीम में वापसी की कोशिश में लगे युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ नई टीम के साथ रणजी ट्रॉफी डेब्यू करने तैयार हैं। इस सीजन वह मुंबई की टीम में नजर नहीं आएंगे बल्कि दूसरी टीम में खेलेंगे।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में अपनी पुरानी टीम मुंबई के साथी मुशीर खान से बीच मैदान पर लड़ने वाले और उनको बल्ला दिखाने वाले युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को इसकी सजा नहीं मिली है। वह महाराष्ट्र के लिए अपना रणजी डेब्यू करने को तैयार हैं। महाराष्ट्र क्रिकेट संघ ने आने वाले सीजन के लिए अपनी रणजी टीम का एलान किया है जिसमें शॉ को जगह मिली है।
सीजन से पहले तैयारी को परखने के लिए मुंबई और महाराष्ट्र के बीच तीन दिन का अभ्यास मैच खेला गया था। इस मैच में पृथ्वी ने शतक जमाया था और 181 रनों की पारी खेली थी। जब वह आउट हुए थे तो मुशीर खान से उनकी लड़ाई हो गई थी।
मुंबई का छोड़ा साथ
इसी सीजन पृथ्वी ने मुंबई का साथ छोड़ा है और महाराष्ट्र आए हैं। मुंबई से ही पृथ्वी ने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन महाराष्ट्र से बेहतर ऑप्शन मिलने के कारण वह इस टीम में आ गए। उनकी कोशिश आने वाले सीजन में दमदार फॉर्म में वापसी कर टीम इंडिया में वापसी करने की होगी। पृथ्वी लंबे समय से टीम से बाहर हैं। उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट के तौर पर एडिलेड में खेला था। ये वही टेस्ट मैच था जिसमें टीम इंडिया पहली पारी में महज 36 रनों पर ऑल आउट हो गई थी।
जलज को भी मिला मौका
इसी सीजन केरल का साथ छोड़कर आए जलज सक्सेना को भी टीम में मौका मिला है। अपने करियर की शुरुआत मध्य प्रदेश से करने वाले ऑलराउंडर जलज सक्सेना पहली बार महाराष्ट्र के लिए खेलेंगे। जलज को घरेलू क्रिकेट का दिग्गज माना जाता है और उनके आने से टीम को काफी मदद मिलेगी। टीम में ऋतुराज गायकवाड़ हैं लेकिन अंकित बवाने को टीम की कमान मिली है।
महाराष्ट्र रणजी टीम
अंकित बवाने (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शॉ, अर्शिन कुलकर्णी, सिद्धेश वीर, सौरभ नवाले (विकेटकीपर), मंदार भंडारी (विकेटकीपर), जलज सक्सेना, विक्की ओस्तवाल, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, प्रदीप दाधे, हितेश वालुंज, सिद्धार्थ म्हात्रे, हर्षल केट, रजनीश गुरबानी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।